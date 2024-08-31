Barcelona gol şov yaptı: 7-0

İspanya La Liga’nın 4. haftasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Barcelona, Estadio Olimpico Lluis Companys’te Real Valladolid’i ağırladı ve 7-0'lık muhteşem bir performans sergiledi.

Barcelona’nın galibiyeti getiren gollerini Raphinha (20, 64, 72), Robert Lewandowski (24), Jules Kounde (45), Dani Olmo (82) ve Ferran Torres (85) attı. Transferi sonrası lisans sıkıntıları yaşayan Dani Olmo, bu maçta attığı golle Katalan ekibinde iki maçta iki gole ulaştı.

Valladolid’de milli futbolcu Cenk Özkacar, yedek kulübesinden oyuna dahil oldu.

Barcelona, son olarak 10 yıl önce, 2013-2014 sezonunun 28. haftasında Osasuna’ya karşı sahasında 7-0 galip gelmişti.

Yeni teknik direktör Hansi Flick yönetiminde Barcelona, lige 4’te 4 yaparak milli araya 12 puanla gitti. Real Valladolid ise 4 puanda kaldı.

Barcelona milli ara sonrası Girona deplasmanına giderken, Valladolid Celta Vigo ile deplasmanda karşılaşacak.