Barcelona Tottenham maçında nefes kesen final: 6 gollü karşılaşma

Barcelona ile Tottenham arasında oynanan Joan Gamper Kupası maçının son 10 dakikası nefes kesti. Maç 6 gole sahne oldu.

Barcelona Tottenham maçında nefes kesen final: 6 gollü karşılaşma

İspanyol devi Barcelona'nın düzenlediği hazırlık turnuvası Joan Gamper Kupası nefes kesen bir maça sahne oldu.

Barcelona ile İngiliz takımı Tottenham'ın karşılaşması 6 gole sahne oldu.

İspanyol takımı daha 3. dakikada Lewandowski ile öne geçti.

Ancak sonra oyuna ağırlığını koyan Tottenham, Oliver Skipp'in 24 ve 36. dakikalardaki golleriyle öne geçti.

Maçın son 10 dakikasında ise Barcelona fırtınası eski.

İspanyol takımı 81'de Ferran Torres, 90'da Ansu Fati ve 90+3'te Ez Abde'nin golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

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