Barcelona yine puan kaybetti

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Barcelona yine puan kaybetti
Deplasmanda Valencia ile karşılaşan Barcelona ev sahibi ekip ile 1-1 berabere kaldı.

İspanya LaLiga 17. hafta mücadelesinde Barcelona, deplasmanda Valencia ile ile karşı karşıya geldi.

Estadio de Mestalla Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Barcelona 55. dakikada Joao Felix ile 1-0 öne geçerken Valencia'da Hugo Guillamon 70. dakikada skoru eşitliği getirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan bir puan ile ayrıldı.

LaLiga’da geçtiğimiz hafta Girona’ya mağlup olan Barcelona bu sonuç ile birlikte tekrar puan kaybetti. İspanyol devi Şampiyonlar Ligi'nde de Antwerp'e de 3-2 mağlup olmuştu.

Mücadeleden 1 puana razı gelen Barcelona 34 olan puanını 35 yaptı. Bir maçı eksik olan Girona 41, Real Madrid ise 39 puanda bulunuyor.

LaLiga’da bir sonraki hafta Barcelona, Almeria'yı konuk edecek. Valencia ise Vallecano deplasmanına gidecek.

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