Barcelona'dan 18 yaşındaki futbolcuya 45 milyon euro

Fenerbahçeli Arda Güler için teklifini yapıp cevap bekleyen Barcelona'nın 18 yaşındaki Brezilyalı Vitor Roque'yi 45 milyon euroya transfer ettiği belirtildi.

Barcelona'dan 18 yaşındaki futbolcuya 45 milyon euro

İspanya La Liga devlerinden Barcelona'nın 18 yaşındaki Brezilyalı genç Vitor Roque'yi kulübü Athletico Paranaense'den transfer ettiği belirtildi.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona bu transfer için Brezilya kulübüne 45 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Brezilya futbolunun yeni yeteneklerinden olarak gösterilen Vitor Roque'nin santrfor olarak görev yaptığı ifade edildi.

Gençlere yatırım yapan Barcelona Fenerbahçe'ye de Arda Güler için serbest kalma bedeli olan 17.5 milyon euroyu ödemeyi teklif etmişti. Katalan ekibinin Arda Güler'in kararını beklediği belirtildi.

Barcelona Arda'ya transfer etmesi halinde bir yıllığına Fenerbahçe'ye kiralayacak.

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