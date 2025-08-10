Barcelona'dan Arabistan'a... Ronaldo ile takım arkadaşı oldu

Kaynak: AA
Barcelona 34 yaşındaki stoperi Inigo Martinez, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer oldu.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, İspanya'nın Barcelona takımından ayrılan Inigo Martinez'i transfer etti.

Al Nassr Kulübü, Barcelona ile sözleşmesi sonlandırılan serbest oyuncu statüsündeki İspanyol futbolcu Martinez ile 1 yıllık anlama yapıldığını duyurdu.

Real Sociedad ve Athletic Bilbao'da oynayan 34 yaşındaki stoper, 2023'te Barcelona'ya transfer oldu.

Martinez, birer kez LaLiga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa zaferleri yaşadığı Barcelona kariyerinde 71 maça çıkıp 3 gol attı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı ve kadrosunda Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic, Sadio Mane gibi oyuncuları bulunduran Al Nassr, Joao Felix transferinin ardından Martinez'i de takıma dahil ederek yeni sezon öncesi önemli bir takviye daha yaptı.

