Barcelona'dan ayrılma kararı alan Xavi: Cebimdeki paradan vazgeçtim

La Liga devlerinden Barcelona'nın teknik direktörü Xavi, aldığı ayrılık kararıyla ilgili açıklamalar yaptı.

''CEBİME GİRECEK PARADAN VAZGEÇTİM''

Xavi açıklamasında, "Benim önceliğim her zaman Barcelona oldu. Son jestim cebime girecek paradan vazgeçip Barcelona'nın başına geçmek oldu. Kendi zararıma rağmen kulübe öncelik verdim ve yardım etmek istedim." ifadedelerini kullandı.

MBAPPE AÇIKLAMASI

Fransız yıldız Kylian Mbappe ile ilgili de konuşan Xavi, "Mbappe ile ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Şu anda PSG'den ayrılacağı söyleniyor. Bizim durumumuz biraz farklı. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşamam." dedi.

Son olarak cumartesi günü oynayacakları Celta Vigo maçı hakkında açıklama yapan teknik adam, "Taktiksel olarak iyi hazırlanmış bir kulüple karşılaşacağız. Deplasmanda daha iyi oynuyoruz. Artık daha fazla hataya tahammülümüz yok.'' sözlerini sarf etti.