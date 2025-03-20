Barcelona’dan Wolfsburg’a ağır darbe

Karşılaşmaya etkili başlayan Barcelona, ilk dakikalardan itibaren rakip yarı sahada baskı kurdu. 26. dakikada Caroline Graham Hansen’in Aitana Bonmatí’ye gönderdiği mükemmel pas sonrası Bonmatí’nin ortasını Wolfsburg savunmacısı Caitlin Dijkstra kendi ağlarına gönderdi. Bu talihsiz an, Barcelona’yı 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının geri kalanında Wolfsburg zaman zaman tehlikeli kontra ataklarla rakip kaleyi yoklasa da net pozisyonlar üretmekte zorlandı. Devre arasına Barcelona’nın 1-0 üstünlüğüyle girildi.

İKİNCİ YARIDA BARCELONA FIRTINASI

İspanyol temsilcisi ikinci yarıya da hızlı başladı ve üst üste gollerle skoru artırdı. 50. dakikada Mapi León’un asistinde Irene Paredes skoru 2-0 yaptı. Henüz üç dakika sonra, bu kez Aitana Bonmatí’nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Salma Paralluelo, topu ağlara göndererek farkı üçe çıkardı.

WOLFSBURG’UN UMUDU KISA SÜRDÜ

Ev sahibi ekip, 79. dakikada Janina Minge’nin kafa golüyle farkı ikiye indirdi ve tribünlerde umut ışığı belirdi. Ancak Barcelona, rakibine geri dönüş fırsatı tanımadı. 88. dakikada Fridolina Rolfö’nün ortasında Sydney Schertenleib şık bir vuruşla ağları sarsarak skoru 4-1’e getirdi.

RÖVANŞ ÖNCESİ BÜYÜK AVANTAJ

Bu sonuçla Barcelona, 27 Mart’ta İspanya’da oynanacak rövanş öncesi büyük bir avantaj yakaladı. Altı kez finale yükselme başarısı gösteren Wolfsburg’un turu geçmesi için en az dört farklı galibiyete ihtiyacı var. Katalan ekibi ise son iki sezonun şampiyonu olarak bir kez daha Avrupa’nın zirvesine çıkmak için emin adımlarla ilerliyor.