Barcelona'nın eski yıldızından Lamine Yamal yorumu: "Kadroya giremezdi"

Barcelona altyapısından yetişen 16 yaşındaki Lamine Yamal, kısa sürede dünya futbolunun en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri haline gelerek Messi'den daha iyi olduğu dillendirilmeye başlandı. Kulübün eski yıldızlarından Ivan Rakitic de söz konusu kıyaslamaya dahil olarak açıklamada bulundu.

Barcelona’nın 2015’te Şampiyonlar Ligi’ni kazandığı dönemde orta sahanın kilit ismi olan Hırvat oyuncu, geçmişin kadrosuna gönderme yaparak Yamal’ın o takıma giremeyeceğini söyledi. Rakitic, “O dönemde Messi, Neymar ve Suárez ile dünyanın en iyi hücum hattına sahiptik. Lamine o takımda ilk 11'e giremezdi” dedi.

Ancak genç futbolcunun yeteneğini görmezden gelmeyen Rakitic, “Onun rahat tavırları ve oyundan keyif alışı beni etkiliyor. Lamine, her zaman benim takımımda yer alır” ifadelerini kullandı. Yine de yıldız orta saha oyuncusu, Messi’nin kulüp ve dünya futbolundaki yerinin hâlâ zirvede olduğunu net şekilde vurguladı.