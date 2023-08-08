Barcelona'nın genç yeteneği Fati Arabistan'a gitmiyor

Ansu Fati, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor.

Barcelona'nın genç yeteneği Fati Arabistan'a gitmiyor

Barcelona'nın 20 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu Ansu Fati'ye ilgi büyüyor.
İspanyol basınında yer alan habere göre; Fransa'dan PSG ve Suudi Arabistan'dan bir takım Ansu Fati için Barcelona'ya teklifte bulundu.
Özellikle Suudi Arabistan'tan gelen teklifin çok cazip olduğu belirtilen haberde Ansu Fati'nin transferler için çoktan karar verdiği belirtildi.
Sporx'in haberine göre 20 yaşındaki İspanyol oyuncunun Barcelona'da mutlu olduğu ve kesinlikle ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığı aktarıldı.
Ayrıca Barcelona'nın da genç yıldızını satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

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