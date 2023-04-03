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Barcelona yanarsa o da yanacak. Hapis cezası gündemde

Barcelona'nın Negreira davasının rüzgarı sert esiyor. UEFA başkanı Ceferin'in Barcelona'nın ceza alabileceğini vurgularken La Liga başkanı Tebas'ı da büyük bir tehlike bekliyor.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 18:39
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Barcelona'nın Negreira davasında flaş gelişme

Barcelona yanarsa o da yanacak. Hapis cezası gündemde
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UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, Barcelona'nın Negreira Davası ile ilgili açıklama yaptı.

"EN CİDDİ DAVALARDAN BİRİ"
Ceferin, Barcelona'nın UEFA tarafından cezalandırılabileceğini duyurdu. Ülkesi Slovenya'da yayın yapan spor gazetesi Ekipa'ya konuşan Ceferin, "İki nedenden ötürü bu konuda direkt yorum yapamam. Birincisi, bağımsız bir disiplin komitemiz var. İkincisi bu konuyu tüm detaylarıyla ele almadım. Ancak, şunu söyleyebilirim ki; durumun son derece ciddi olduğu konusunda beni bilgilendirdiler. Barcelona'nın Negreira Davası, futbol dünyasında gördüğüm en ciddi davalardan biri." dedi.

UEFA Başkanı, "İspanya Futbol Federasyonu, konu zaman aşımına uğradıysa herhangi bir sportif yaptırımda bulunamayabilir. Ancak, İspanyol Savcılığı tarafından işlemlerin devam ettiğini biliyorum. Söz konusu UEFA ise ceza konusunda hiçbir şey zaman aşımına uğramaz." açıklamasını yaptı.

HAPİS CEZASI İLE KARŞI KARŞIYA
Geçtiğimiz aylarda La Liga'nın eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL adlı şirket vergi kaçırma iddiasıyla soruşturulurken Barcelona'nın şirkete 2001-2018 yılları arasında toplam 7,3 milyon euro ödediği ortaya çıktı.

La Liga Başkanı Tebas konu hakkında daha önce yaptığı açıklamada bunun futbol tarihinin en ciddi olaylarından biri olduğunu belirtmiş, Barcelona'nın açılan soruşturmalardan endişe duyması gerektiğini söylemişti. İspanya basınında bugün ortaya çıkan habere göre Javier Tebas'ın davada sahte deliller sunduğu onaylandı, Tebas'ın hapis cezası alması gündeme geldi.

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