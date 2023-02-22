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Xavi eski hocası Pep Guardiola'yı övdü: O bir dahi

Barcelona'nın teknik direktörü olan Xavi Hernandez, Pep Guardiola ve Erik Ten Hag'a övgü yağdırdı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 20:10
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Barcelona'nın teknik direktörü Xavi'den Pep'e övgü

Xavi eski hocası Pep Guardiola'yı övdü: O bir dahi
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Barcelona Teknik Direktörü Xavi, eski hocası Pep Guardiola ile ilgili konuştu.

TEN HAG'I ÖVDÜ
Sözlerine ilk olarak Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag ile başlayan Xavi, "O çok iyi bir teknik adam, onu gerçekten beğeniyorum. Bir takım kurdu ve tüm oyuncularından en iyi şekilde yararlanıyor." dedi.

"O BİR DAHİ"
Yabancı hocaların Premier Lig'e olumlu anlamda etki ettiğini söyleyen İspanyol çalıştırıcı, "Yabancı antrenörlerin Premier Lig'e olumlu etkileri olduğunu düşünüyorum. Guardiola açık ara en iyi teknik direktör. Benim de hocalığımı yaptı. Ben dahil diğer tüm antrenörler arasındaki fark çok büyük. Pep kelimenin tam anlamıyla bir dahi." şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLUĞA OYNUYOR
Bu sezon Real Madrid'in 8 puan ilerisinde lider konumunda bulunan Barcelona'nın teknik direktörü Xavi, bu sezon 34 maçta 26 galibiyet 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 

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