Barcelona'nın transfer etmek istediği 2 oyuncu ortaya çıktı

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, LaLiga'da sezona dörtte dört yaparak 12 puan topladı ve gelecek yıl için transferde iki yıldız ismi kadrosuna katmayı planlıyor.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre, Barcelona gelecek yaz transfer harcamalarını azaltmayı hedefliyor ve öncelikli hedefleri Jonathan Tah ve Joshua Kimmich. Her iki oyuncunun da kulüpleriyle sözleşme yenilemek istemediği ve Barcelona Teknik Direktörü Hansi

Flick'in bu iki oyuncuyu takımda görmek istediği belirtildi.

Ayrıca, Real Madrid'in de bu iki futbolcuyla ilgilendiği ifade edildi.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE İKİ TAKVİYE

Barcelona, yaz transfer döneminde kadrosunu iki yeni oyuncuyla güçlendirdi. Leipzig'den Dani Olmo ve Girona'dan Pau Victor'u transfer eden Katalan ekibi, dokuz oyuncusuyla yollarını ayırdı ve dört futbolcusunu kiralık olarak gönderdi.

LİGE İYİ BAŞLADILAR

Hansi Flick'in Barcelona'sı, La Liga'ya 4'te 4 yaparak başladı.

Ligin ilk haftasında Valencia'yı 2-1 yenen Barcelona sırasıyla Athletic Bilbao'yu 2-1, Rayo Vallecano'u 2-1 ve Real Vallodolid'i 7-0 yendi.

12 puanla lider konumda bulunan Barcelona'nın en yakın takipçisi ise 8 puanlı Real Madrid.

La Liga'da ilk 6 şu şekilde:

1- Barcelona 12

2- Real Madrid 8

3- Atletico Madrid 8

4- Villarreal 8

5- Girona 7

6- Alaves 6