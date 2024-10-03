Barcelona’nın transferdeki en büyük hedefli belli oldu

Sezon başında sadece 2 transfer yapan Barcelona, önümüzdeki sezon yıldız bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Son olarak Ter Stegen’in sakatlığı nedeniyle ağustos ayında emekliliğini açıklayan Szczesny’yi kadrosuna katan Katalan ekibinin önümüzdeki yaz dönemindeki hedefi belli oldu.

Sport gazetesinde yer alan habere göre Barcelona’nın ilk transfer hedefi Haaland olacak. İspanyol devi, Manchester City Teknik Direktörü Guardiola’nın sezon sonu olası ayrılığının transferde ellerini güçlendireceğini umut ediyor.

Ancak Haaland’ın 200 milyon euroyu bulan bonservis bedeli, Barcelona’yı mali açıdan zor bir duruma düşürebilir.

İKİNCİ HEDEF NEYMAR

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Barcelona, Haaland’a alternatif olarak ise eski oyuncusu Neymar’ı seçti. Al-Hilal'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Neymar, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 yıldır forma giyemiyor. Haberde, Brezilyalı oyuncunun eski takımına dönmeye sıcak bakabileceği ifade edildi.

Öte yandan Brezilya basını ise Neymar’ın Santos’a dönem ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetmişti.