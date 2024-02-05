Barcelona'nın yeni hedefi Jürgen Klopp

Uzatmalarda kaybedilen Villareal maçı sonrasında flaş bir kararla sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Xavi'nin yerine Barcelona yönetimi çalışmalara başladı.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Barcelona Başkanı Joan Laporta, Liverpool'dan sezon sonu ayrılacak olan Jürgen Klopp'u takımın başına getirmek için harekete geçti.

"İKNA ETMEK LAZIM"

Haberin detaylarında Joan Laporta'nın, Jürgen Klopp'u takımın başında çok fazla görmek istediği ancak Alman teknik direktörün bir çok konuda ikna edilmesi gerektiği söylendi.

Özellikle Jürgen Klopp'un dinlenmek istediği konusunu ve transfer bütçesi konusunda halledilmesi gereken konuların olduğunu bunların gerçekleşmesi durumunda Alman teknik direktörün takımın başına geçebileceği söylendi.