Barcelona Kulübü, Spotify Camp Nou için Barselona Belediyesi'nden ilk kullanım ruhsatını aldı.

İspanyol SPORT gazetesinin haberine göre bu gelişme, kulübün stadyuma kademeli dönüş sürecinde önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Haberde ,Barcelona yönetiminin, daha yüksek seyirci kapasitesiyle açılış yapabilmek için birkaç hafta daha beklemeyi tercih ettiği belirtiliyor.

Çalışmaların büyük bir hızla sürdüğü aktarılan haberde, bir sonraki hedefin 1B ruhsatı olduğu ifade edildi. Bu izinle birlikte "tribün", "güney kale" ve "yan tribün" bölümleri açılacak ve stadyumun kapasitesi yaklaşık 45 bin kişiye ulaşacak.

SPORT’un aktardığına göre, Barcelona yönetimi, 1B ruhsatının Kasım ortasında hazır olmasını bekliyor.

Tüm denetimlerin olumlu sonuçlanması halinde, kulübün 22 Kasım’da Athletic Bilbao karşılaşmasıyla stadyuma dönme olasılığı bulunuyor. Ancak UEFA’nın, sezon ortasında stadyum değişikliğine izin verip vermeyeceği henüz net değil.

PROJE PLANLANANDAN UZUN SÜRDÜ

Stadın inşaatını, eski TFF Başkanı ve Fenerbahçe yöneticisi Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak İnşaat yapıyor.

Yeni stat için 31 Ocak 2023'te, Barcelona ve Limak arasında sözleşme imzalanmıştı. 2024-2025 sezonu başında sonlanması planlanan çalışmalar uzadı.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, geçen yıl yaptığı açıklamada, stadyumun 2025-2026 sezonundan önce en az yüzde 70 kapasiteyle hazır hale gelmemesi halinde firmaya yaptırım uygulanabileceğini söylemişti.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Marca gazetesinde çıkan haberde, Kasım ayında çalışmalar bitmezse şirkete 202 milyon Euro tazminat cezası kesileceği iddia edilmişti.

Haberin ardından ilgili şirketten yapılan açıklamada ise iddialar reddedilmişti. Çalışmaların uzamasının belediye kaynaklı ruhsat süreciyle ilgili belirsizlikler ve başlangıç lisansı prosedürleri olduğu belirtilmişti.

Limak'ın açıklamasında, "FC Barcelona tarafından 18 Temmuz 2025 tarihinde yapılan resmi açıklamada, gecikmenin Limak kaynaklı olduğuna dair hiçbir ifade yer almamakta; projenin, kulüp tarafından belirlenen teknik gereklilikler ve şehir otoritelerinin tanımladığı parametreler doğrultusunda sürdüğü vurgulanmaktadır. Dolayısıyla haberlerde bahsi geçtiği gibi 202 milyon Euro cezai işlem uygulanacağı yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır" denilmişti.