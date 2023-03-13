Mafyanın takımı Barcelona: Bilbao taraftarı dünya devine böyle bağırdı. Sahaya sahte para fırlattı

İspanya'da Barcelona'ya karşı açılan soruşturma davası gündmein ilk sırasındaki yerini koruyor.

Son olarak La Liga'nın 25. haftasında deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşan ve rakibini 1-0 mağlup eden Barcelona, rakip rakım taraftarları tarafından büyük bir tepkiyle karşılaştı.

Bilbao taraftarları, üzerinde "Barcelona Mafia" yazan sahte paraları sahaya atarken, maç boyunca "Barça kümeye" tezahüratlarında bulundu.

REAL MADRİD DE DEVREYE GİRİYOR

Başkan Florentino Perez ve Real Madrid yöneticileri, Barcelona'nın La Liga'daki hakem skandalı iddialarının ardından 'acil' koduyla bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Barcelona hakkındaki iddiaları değerlendiren Real Madrid yöneticileri, İspanya adaletinin işleyişine güvendiklerini belirterek yasal sürece dahil olacaklarını açıkladı.

NELER YAŞANDI?

Barcelona'nın, Hakem Kurulu'nda başkan yardımcılığı yapan Negreira'nın sahibi olduğu şirkete 1.6 milyon euro ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı. Açılan soruşturmada eğer Barcelona'nın hakemlere para ödediği kesinleşirse takımın küme düşürülmesi ve 5 yıl liglerden men edilmesi ihtimali bulunuyor.