13 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Mafyanın takımı Barcelona: Bilbao taraftarı dünya devine böyle bağırdı. Sahaya sahte para fırlattı

Mafyanın takımı Barcelona: Bilbao taraftarı dünya devine böyle bağırdı. Sahaya sahte para fırlattı

Athletic Bilbao - Barcelona maçı tarihi bir protestoya sahne oldu. Şike soruşturması devam eden Barcelona için Bilbao tribünlerinden üzerinde Barcelona mafya yazılı sahte paralar sahaya atıldı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 10:15
Takip Et

Barcelona'ya mafya tepkisi

Mafyanın takımı Barcelona: Bilbao taraftarı dünya devine böyle bağırdı. Sahaya sahte para fırlattı
+
Aa
-

İspanya'da Barcelona'ya karşı açılan soruşturma davası gündmein ilk sırasındaki yerini koruyor.

Son olarak La Liga'nın 25. haftasında deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşan ve rakibini 1-0 mağlup eden Barcelona, rakip rakım taraftarları tarafından büyük bir tepkiyle karşılaştı.
Bilbao taraftarları, üzerinde "Barcelona Mafia" yazan sahte paraları sahaya atarken, maç boyunca "Barça kümeye" tezahüratlarında bulundu.
REAL MADRİD DE DEVREYE GİRİYOR

 Başkan Florentino Perez ve Real Madrid yöneticileri, Barcelona'nın La Liga'daki hakem skandalı iddialarının ardından 'acil' koduyla bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Barcelona hakkındaki iddiaları değerlendiren Real Madrid yöneticileri, İspanya adaletinin işleyişine güvendiklerini belirterek yasal sürece dahil olacaklarını açıkladı.

NELER YAŞANDI?
Barcelona'nın, Hakem Kurulu'nda başkan yardımcılığı yapan Negreira'nın sahibi olduğu şirkete 1.6 milyon euro ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı. Açılan soruşturmada eğer Barcelona'nın hakemlere para ödediği kesinleşirse takımın küme düşürülmesi ve 5 yıl liglerden men edilmesi ihtimali bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
1
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
2
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
3
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Fenerbahçe taraftarı 12 yıl önceki açıklamayı arşivden çıkardı! Saracoğlu Stadı 9.5 şiddetine bile...
4
﻿Fenerbahçe taraftarı 12 yıl önceki açıklamayı arşivden çıkardı! Saracoğlu Stadı 9.5 şiddetine bile...
﻿Fenerbahçe taraftarı 12 yıl önceki açıklamayı arşivden çıkardı! Saracoğlu Stadı 9.5 şiddetine bile...
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
5
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
6
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
7
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿DSÖ'den korona açıklaması
﻿DSÖ'den korona açıklaması
﻿DSÖ'den korona açıklaması
﻿DASK'ın hasar ödemesi 3,3 milyar TL'yi aştı
﻿DASK'ın hasar ödemesi 3,3 milyar TL'yi aştı
﻿DASK'ın hasar ödemesi 3,3 milyar TL'yi aştı
﻿Bakan Özer'den LGS açıklaması
﻿Bakan Özer'den LGS açıklaması
﻿Bakan Özer'den LGS açıklaması
﻿Formula 1'de Suudi Arabistan Grand Prix heyecanı
﻿Formula 1'de Suudi Arabistan Grand Prix heyecanı
﻿Formula 1'de Suudi Arabistan Grand Prix heyecanı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.