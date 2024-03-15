Barclays’ten Trump senaryosu

Themistoklis Fiotakis öncülüğündeki Barclays stratejistleri, ABD’de kasım ayında gerçekleşecek Başkanlık seçimini yeniden Donald Trump’ın kazanması halinde daha fazla ek gümrük vergisi, ekonomik teşvik ve NATO’ya bağlı kalınmayacağı beklentisiyle doların yüzde 3 ralli yapabileceğini tahmininde bulundu.

Stratejistler müşterilerine gönderdikleri notta Trump’ın ticaret, maliye ve dış politikaya ilişkin tekliflerinin geçmişle yapısal bir kopuş anlamına geleceğini ve döviz piyasalarıyla dolar üzerinde geniş kapsamlı sonuçları olacağını belirtti.

İthalata uygulanacak yüzde 10’luk ek verginin dolarda yüzde 2-3’lük artışa sebep olacağı tahmini belirtildi.

Barclays ayrıca GSYH’de her ilave yüzde 1 artış için doların en az yüzde 1 ile yüzde 1,5 oranında yukarı yönlü hareket etmesini de öngörüyor.