Bardhi'nin yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Erman Toroğlu açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Bardhi'nin yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Erman Toroğlu açıkladı
Erman Toroğlu Beşiktaş-Trabzonspor debisindeki tartışmalı pozisyonu değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig’in 24. Haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u Semih Kılıçsoy’un attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Kılıçsoy’un ilk golünden hemen önce Bardhi’nin yerde kaldığı pozisyonda hakemin penaltı vermemesi Trabzonspor’un yoğun itirazına sebep oldu.

Mücadelenin ardından pozisyonu değerlendiren Erman Toroğlu yaptığı açıklamada, “Top gelirken beyazlı oyuncu bordolu oyuncuyu çekmeye başlıyor Hakem karşıdan bakıyor pozisyona Bordolu havalanacak Havalanmaya başlıyor Beşiktaşlı oyuncu hala tutmaya devam ediyor Bordolu oyuncu havada topa gidecek ama Beşiktaşlı bırakmıyor VAR'ın çağırması ve bu penaltının verilmesi gerekirdi Beşiktaşlı futbolcu çok net çekiyor indiriyor ve bırakıyor Bunu VAR çağırmıyorsa ya hakemden korkuyor ya da bir yerlerden korkuyor Buna çağırmayacaksan orada işin ne Top da döndü gol oldu Gri bir pozisyon değil, penaltı” dedi.

İlgili Haberler
Feyyaz Uçar Semih'e gelen teklifleri açıkladı: 'Elimizde tutamayız'
Galatasaray Gaziantep'e farklı yenildi. Liderlik Fenerbahçe'ye geçti
Arda Turan son sıradaki Giresunspor'a takıldı
Arda Turan son sıradaki Giresunspor'a takıldı
Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'a fark attı
Rıdvan Dilmen Beşiktaş'taki iki ayrılığı birden açıkladı. Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gidecek
Ali Ece Beşiktaş'a yapılan şantajı açıkladı. Yönetime atılan iftiraları tek tek anlattı
Son Haberler
'Sokağı ezbere bilmiyorum tarif edebilir misiniz' dedi işitmediği hakaret kalmadı. ‘Senin gibi taksicileri vursunlar’ Gündem
'Sokağı ezbere bilmiyorum tarif edebilir misiniz' dedi işitmediği hakaret kalmadı. ‘Senin gibi taksicileri vursunlar’
Depremde oğlunu kaybeden anneden adliye önünde haklı feryat. 'Oğlumun sesini kimse duymadı' Gündem
Depremde oğlunu kaybeden anneden adliye önünde haklı feryat. 'Oğlumun sesini kimse duymadı'
Avcı: Güzel bir üçüncülük yarışı olacak Spor
Avcı: Güzel bir üçüncülük yarışı olacak
Kristof Kolomb’un Yumurtası Yazarlar
Kristof Kolomb’un Yumurtası
Sağ elin verdiğini sol el bilmeyecekti değil mi? Yazarlar
Sağ elin verdiğini sol el bilmeyecekti değil mi?
Özalizm ve Erdoğanizm Yazarlar
Özalizm ve Erdoğanizm
Alev Alatlı millî çizginin neresinde? Yazarlar
Alev Alatlı millî çizginin neresinde?