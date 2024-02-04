Bardhi'nin yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Erman Toroğlu açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 24. Haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u Semih Kılıçsoy’un attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Kılıçsoy’un ilk golünden hemen önce Bardhi’nin yerde kaldığı pozisyonda hakemin penaltı vermemesi Trabzonspor’un yoğun itirazına sebep oldu.

Mücadelenin ardından pozisyonu değerlendiren Erman Toroğlu yaptığı açıklamada, “Top gelirken beyazlı oyuncu bordolu oyuncuyu çekmeye başlıyor Hakem karşıdan bakıyor pozisyona Bordolu havalanacak Havalanmaya başlıyor Beşiktaşlı oyuncu hala tutmaya devam ediyor Bordolu oyuncu havada topa gidecek ama Beşiktaşlı bırakmıyor VAR'ın çağırması ve bu penaltının verilmesi gerekirdi Beşiktaşlı futbolcu çok net çekiyor indiriyor ve bırakıyor Bunu VAR çağırmıyorsa ya hakemden korkuyor ya da bir yerlerden korkuyor Buna çağırmayacaksan orada işin ne Top da döndü gol oldu Gri bir pozisyon değil, penaltı” dedi.