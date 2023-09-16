Bardo Müzesi 2 yıl aradan sonra sanatseverlerle buluştu

Tunus’taki ünlü mozaik müzesi Bardo, 2 yıl aradan sonra tekrar açıldı.

KAYNAK: AA
Bardo Müzesi 2 yıl aradan sonra sanatseverlerle buluştu

Bardo Müzesi Müdürü Fatma Ayet Iygil, müzenin açılışı dolayısıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, müzedeki "tarihi koleksiyonları ve anıtı korumaya yönelik bakım ve restorasyonların" tamamlandığını söyledi.

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Restorasyon çalışmalarının müze binasını da kapsadığını kaydeden Iygil, Bardo Müzesi'nin sadece arkeolojik koleksiyonları için değil Endülüs ve İtalyan Akdeniz mimari karakteri sebebiyle de ziyaret edildiğini vurguladı.

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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de aldığı olağanüstü kararlarla Meclisin çalışmaları durdurulmuş, Meclis binasına bitişik olan Bardo Müzesi de eş zamanlı olarak kapatılmış ve restorasyona alınmıştı.

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Tunus Kültür Bakanlığı, 11 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamada, Bardo Müzesi'nin 14 Eylül'de kapılarını ziyaretçilerine açacağını duyurmuştu.

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Açıklamada, ziyaretçilerin, müzede yeni mekanlar, ilk defa sergilenecek sanat eserleri ve restore edilen mermer heykeller ile mozaik levhaları görme imkanı bulacağı kaydedilmişti.

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