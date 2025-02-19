Barfiks çektiği sırada üzerine demir direk devrilen çocuk öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Barfiks çektiği sırada üzerine demir direk devrilen çocuk öldü

Şanlıurfa'da barfiks çektiği sırada üzerine demir direk devrilen Ömer Faruk Aslan (16), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Sırrın Mahallesi Cumhuriyet Parkı'ndaki halı sahada meydana geldi. Barfiks çekmek isteyen Ömer Faruk Aslan'ın asıldığı demir direk devrildi.

Kanlar içinde yere yığılan genci görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aslan, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Aslan, kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Ömer Faruk Aslan'ın cenazesi, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi ile polis ekipleri, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Barfiks çektiği sırada üzerine demir direk devrilen çocuk öldü

Barfiks çektiği sırada üzerine demir direk devrilen çocuk öldü

Barfiks çektiği sırada üzerine demir direk devrilen çocuk öldü

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