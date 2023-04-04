﻿Barın Katliamı, 33. yılında acısı eksilmeden Uygur Soykırımı olarak devam ediyor

Uygur Hareketi, 33. yılında Barın Katliamı ile ilgili bir basın bülteni yayınlayarak Doğu Türkistan halkının özgür ruhunun temsilcisi Barın şehitlerini andı.

Uygur Hareketi yayınladığı basın bülteninde şunları kaydetti:

“Uygur Hareketi, Doğu Türkistan’ın Kaşgar yakınlarındaki Akto ilçesine bağlı Barın’da Çin rejimi tarafından acımasızca katledilen cesur protestocuların anısını onurlandırıyor.

5 Nisan 1990’da binlerce insanın hayatına mal olan bu vahşet, bu yıl 33. yıldönümünü kutluyor. Uygur Hareketi, Çin Komünist Partisi’nin baskıcı ve acımasız yönetimi altında Uygurların ve diğer Türk halklarının on yıllardır mahrum bırakıldığı özgürlük ve adalet için ayağa kalkarken en büyük fedakarlığı yaparak şehit olanlara övgüde bulunuyor.

Çin rejiminin 5 Nisan 1990’daki barbarca katliamı, ÇKP’nin muhalefeti bastırmaya yönelik acımasız ve vahşi taktiklerinin sadece bir örneğidir. ÇKP’nin tarihi boyunca, Uygur halkının meşru talepleri sadece göz ardı edilmekle kalmamış, aynı zamanda sayısız birey seslerini yükseltmeye cesaret ettikleri için nihai bedeli ödemiştir.

Çin’in iğrenç “Tek Çocuk Politikası” uyarınca, Uygur kadınları rutin olarak bebeklerini kürtaj etmeye zorlandı ve Zeydin Yusuf liderliğindeki köylüler bu baskıcı politikayı protesto etti. Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) protestoyu şiddetle bastırdı, ağır silahlı güçlerini silahsız Uygurların üzerine saldı ve binlerce insanın acımasızca katledilmesiyle sonuçlandı. Protestonun ardından, Çin rejimi 7.000’den fazla kişiyi tutukladı, birçoğu uzun hapis cezalarına çarptırıldı ve diğerlerini idam etti.

Uygur Araştırmaları Merkezi Araştırma Direktörü İlşat Hasan Kökböre, “Barın Katliamı, Uygur çiftçilerinin Çin Rejiminin kültürel ve etnik baskısına karşı cesur mücadelesinin akılda kalıcı bir hatırlatıcısı olarak duruyor. Bu cesur şehitler tarafından yapılan fedakarlıklar, vatanseverliklerini, onurlarını ve eşitlik haklarını savunmaya olan sarsılmaz bağlılıklarının bir kanıtı olarak hizmet etmektedir. Bugün Baren Katliamını anarken, özgürlük ve adalet yürüyüşünü sürdürerek ve devam eden Uygur soykırımına karşı savaşmak için birlikte durarak miraslarını onurlandırıyoruz.” dedi.

Bu önemli olay vesileyle, Uygur Hareketi İcra Direktörü Ruşen Abbas şunları söyledi: “Doğru olduğunu bildikleri şey için hayatlarını feda eden bu masum insanların hatırası, küresel toplumumuza Uygurların ve diğer Türk grupların hakları için savaşmaya devam etmeleri için ilham veriyor. Adaletin, Çin rejimi bizi yok etmeye çalışırken bile, takip edilmeye değer bir dava olduğunu hatırlamalıyız. Bu trajik olaylar, bu soykırımı sona erdirmek için kendimizi yeniden adamamız için bir açık çağrı görevi görüyor”

Çin rejimi Uygur soykırımını işlemeye ve insanlığa karşı suç işlemeye devam ederken, uluslararası toplumu, sadece barbarca ve yozlaşmış yollarını tüm insanlara dayatmak için hiçbir şeyden vazgeçmeyecek bir rejimin döktüğü masum kanı için değil, aynı zamanda özgür bir dünyanın geleceğini korumak için adalet talep etmeye çağırıyoruz.