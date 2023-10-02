Barınmak ya da barınamamak işte bütün mesele bu

Barınamayan üniversite öğrencilerin kurduğu Barınamıyoruz Hareketi, yeni eğitim öğretim dönemi için basın açıklaması yayınladı. Özel yurt fiyatlarının son 3 yılda yüzde 1200 arttığını ve KYK'larda yeterli kontenjan olmadığını belirten öğrenciler, "Biz burssuz, yurtsuz, evsiz bırakılan üniversite öğrencileriyiz" dedi.

Barınma sorunu için yeniden bir araya geleceklerini açıklayan öğrenciler, gelecek hafta KYK İl Müdürlüklerine, Gençlik Spor Bakanlığı'na gideceklerini ve sorunların çözülmemesi halinde, çadırlar ve tulumlarla alanda eylem yapacaklarını duyurdu.

Barınamıyoruz Hareketi'nin "Bir çadırımız kaldı!" başlığıyla yayınladığı basın açıklamasının tamamı şöyle:

"Biz barınamayan üniversite öğrencileriyiz. Bizi tanıyorsunuz. Biz; pandemide, depremde her meselede ilk kenara fırlatılanlarız. Biz bu ülkenin geçinemeyen, okuyamayan, yaşamayan, BARINAMAYAN gençleriyiz.

"12 KİŞİLİK KYK ODALARINDA KALANLAR KENDİNİ ŞANSLI HİSSEDİYOR"

Bizi banklarda sabahlarken, Ankara’ya yürüyüşümüzden hatırlarsınız. Yeniden geliyoruz! Sorunlarımız derinleşti. Parklarda yattık. Ankara’ya yürüdük. KYK yurtlarında direndik. Belli kazanımlar elde etsek de yetmedi. Kalıcı adımlar atılmadı. Gerçek çözümler geliştirilmedi. Barınma krizi derinleşti. 1250 TL'lik KYK ile geçinemediğimiz için çalışırken özel yurt fiyatları üç yılda %1200 arttı. 7 milyon üniversite öğrencisinin sadece 759 bini KYK yurtlarında kalabiliyor. 12 kişilik, sıcak susuz, böcekli KYK'larda kalan arkadaşlarımız bu koşullarda kendilerini şanslı sayabiliyor.

"BÜTÜN YETKİLİLERİN KAPISINI ÇALACAĞIZ"

Çünkü yetersiz yurt sayısı binlerce öğrenciyi Cemaat yurtlarına itiyor. Binlerce öğrenci 1250 TL’lik KYK kredisiyle geçinemediği için okulu bırakıyor. Biz burssuz, yurtsuz, evsiz bırakılan üniversite öğrencileriyiz. Bizi rezil bir geleceğin kölesi sandılar ama yanıldılar. Eğer insani koşullarda yaşayabileceğimiz bir mekana sahip olabilme imkanlarımızın tamamı elimizden alındıysa, bu imkanları biz yaratacağız. Bu yüzden yeniden bir araya geliyoruz. Planımız net. Önce bütün muhatapların, bütün yetkililerin kapısına gidiyoruz. Önümüzdeki hafta bütün sorularımızla kurumların önünde olacağız. Bizi göreceksiniz, duyacaksınız. Çünkü bu kadar otel, ev, yurt, misafirhane, bütçe varken öğrencilerin barınamaması bir imkansızlık değil: Tercih!

"TALEPLERİMİZ KARŞILANMAZSA ÇADIRLARIMIZLA GELECEĞİZ"

Açıklamalarımızı duymazsanız mecbur kaldığımız sokaklara geri döneceğiz. Kendimize ait bir çadırımız kaldı. Taleplerimiz karşılanmazsa çadırlarımızla, tulumlarımızla geleceğiz. Bu bizim sadece protestomuz değil gerçeğimiz. Abartılı bir tepki vermiyoruz. Komşunuz olmak yerine keyfimizden sokaklarda yatmıyoruz. Milyonlarca öğrencinin ortak hikayesini anlatıyoruz. Sen de dinle, destek ol, bize katıl.

Barınma temel haktır, hakkımız olanı alacağız. Bir çadırımız kaldı!"