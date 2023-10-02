Barınmak ya da barınamamak işte bütün mesele bu

Barınamayan üniversite öğrencilerin kurduğu Barınamıyoruz Hareketi, yeni eğitim öğretim dönemi için basın açıklaması yayınladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Barınmak ya da barınamamak işte bütün mesele bu

Barınamayan üniversite öğrencilerin kurduğu Barınamıyoruz Hareketi, yeni eğitim öğretim dönemi için basın açıklaması yayınladı. Özel yurt fiyatlarının son 3 yılda yüzde 1200 arttığını ve KYK'larda yeterli kontenjan olmadığını belirten öğrenciler, "Biz burssuz, yurtsuz, evsiz bırakılan üniversite öğrencileriyiz" dedi.

Barınma sorunu için yeniden bir araya geleceklerini açıklayan öğrenciler, gelecek hafta KYK İl Müdürlüklerine, Gençlik Spor Bakanlığı'na gideceklerini ve sorunların çözülmemesi halinde, çadırlar ve tulumlarla alanda eylem yapacaklarını duyurdu.

Barınamıyoruz Hareketi'nin "Bir çadırımız kaldı!" başlığıyla yayınladığı basın açıklamasının tamamı şöyle:

"Biz barınamayan üniversite öğrencileriyiz. Bizi tanıyorsunuz. Biz; pandemide, depremde her meselede ilk kenara fırlatılanlarız. Biz bu ülkenin geçinemeyen, okuyamayan, yaşamayan, BARINAMAYAN gençleriyiz.

"12 KİŞİLİK KYK ODALARINDA KALANLAR KENDİNİ ŞANSLI HİSSEDİYOR"

Bizi banklarda sabahlarken, Ankara’ya yürüyüşümüzden hatırlarsınız. Yeniden geliyoruz! Sorunlarımız derinleşti. Parklarda yattık. Ankara’ya yürüdük. KYK yurtlarında direndik. Belli kazanımlar elde etsek de yetmedi. Kalıcı adımlar atılmadı. Gerçek çözümler geliştirilmedi. Barınma krizi derinleşti. 1250 TL'lik KYK ile geçinemediğimiz için çalışırken özel yurt fiyatları üç yılda %1200 arttı. 7 milyon üniversite öğrencisinin sadece 759 bini KYK yurtlarında kalabiliyor. 12 kişilik, sıcak susuz, böcekli KYK'larda kalan arkadaşlarımız bu koşullarda kendilerini şanslı sayabiliyor.

"BÜTÜN YETKİLİLERİN KAPISINI ÇALACAĞIZ"

Çünkü yetersiz yurt sayısı binlerce öğrenciyi Cemaat yurtlarına itiyor. Binlerce öğrenci 1250 TL’lik KYK kredisiyle geçinemediği için okulu bırakıyor. Biz burssuz, yurtsuz, evsiz bırakılan üniversite öğrencileriyiz. Bizi rezil bir geleceğin kölesi sandılar ama yanıldılar. Eğer insani koşullarda yaşayabileceğimiz bir mekana sahip olabilme imkanlarımızın tamamı elimizden alındıysa, bu imkanları biz yaratacağız. Bu yüzden yeniden bir araya geliyoruz. Planımız net. Önce bütün muhatapların, bütün yetkililerin kapısına gidiyoruz. Önümüzdeki hafta bütün sorularımızla kurumların önünde olacağız. Bizi göreceksiniz, duyacaksınız. Çünkü bu kadar otel, ev, yurt, misafirhane, bütçe varken öğrencilerin barınamaması bir imkansızlık değil: Tercih!

"TALEPLERİMİZ KARŞILANMAZSA ÇADIRLARIMIZLA GELECEĞİZ"

Açıklamalarımızı duymazsanız mecbur kaldığımız sokaklara geri döneceğiz. Kendimize ait bir çadırımız kaldı. Taleplerimiz karşılanmazsa çadırlarımızla, tulumlarımızla geleceğiz. Bu bizim sadece protestomuz değil gerçeğimiz. Abartılı bir tepki vermiyoruz. Komşunuz olmak yerine keyfimizden sokaklarda yatmıyoruz. Milyonlarca öğrencinin ortak hikayesini anlatıyoruz. Sen de dinle, destek ol, bize katıl.

Barınma temel haktır, hakkımız olanı alacağız. Bir çadırımız kaldı!"

İlgili Haberler
Ev kiraları öğrencilerin belini büktü. Üniversitelerin açılmasına günler kala öğrenciler zor durumda
Barınacak yer bulamayan üniversite öğrencilerine cemaat kıskacı
KYK yurt ücretleri belli oldu. Milyonlarca üniversiteli öğrencinin gözü bu haberdeydi
"Barınamıyoruz" davası başladı
Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Son Haberler
İngiltere'nin Oxford şehri yakınlarında gökyüzüne ulaşan bir patlama meydana geldi. Video
İngiltere'nin Oxford şehri yakınlarında gökyüzüne ulaşan bir patlama meydana geldi.
Ayşenur Arslan'dan terör saldırısıyla ilgili skandal ifadeler ‘Hiçbir şey yapamadan ölünmez’ Gündem
Ayşenur Arslan'dan terör saldırısıyla ilgili skandal ifadeler ‘Hiçbir şey yapamadan ölünmez’
Elektrik kesintisine sinirlenip yolu kapattı Gündem
Elektrik kesintisine sinirlenip yolu kapattı
Ebrar Karakurt bu sefer de Ruslara erik dalı öğretiyor Video
Ebrar Karakurt bu sefer de Ruslara erik dalı öğretiyor
Kocaeli'de sağanak sebebiyle çöken yola kamyonet düştü Gündem
Kocaeli'de sağanak sebebiyle çöken yola kamyonet düştü
Lavrov: Karabağ’da Normal Yaşam İçin Çalışıyoruz Dünya
Lavrov: Karabağ’da Normal Yaşam İçin Çalışıyoruz
‘Bataklığa saplandım’ dedi, tekel önünde alkol alırken bulundu Yaşam
‘Bataklığa saplandım’ dedi, tekel önünde alkol alırken bulundu