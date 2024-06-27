Barış Alper ikinci gole neden sevinmedi. Yok artık

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Barış Alper ikinci gole neden sevinmedi. Yok artık

Cenk Tosun'un son dakikada Çekya'ya attığı gol herkesi havalara uçururken Barış Alper Yılmaz kılını bile kıpırdatmadı.

Avrupa Şampiyonası’nda F Grubu’nda mücadele eden millilerimiz 3. ve son maçında Çekya ile kozlarını paylaştı.

CENK TOSUN'UN GOLÜ ORTALIĞI YIKTI

Hamburg Stadı’nda oynanan mücadelede millilerimiz 51. Dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun attığı gol ile öne geçsede 66. Dakikada Soucek’in attığı gol ile skora denge geldi.

Artık karşılaşmanın bu skorla biteceği sanılırken turnuvadaki ilk maçına çıkan Cenk Tosun 90+4’te millilerimize galibiyeti getiren golü kaydetti.

Gergin geçen maçta gelen son dakika golü ile tribünler yıkılırken futbolcular bütün güçleriyle Cenk Tosun'un yanına koştu

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KILI BİLE KIPIRDATMADI

Herkes Cenk Tosun’u kutlamak için yanına koşarken bir kişi kılını bile kıpırdatmadı. Cenk’in kendisine pas vermemesine kızan Barış Alper Yılmaz gelen gol sonrası olanları sadece uzaktan izledi.

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