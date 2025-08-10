Barış Alper Yılmaz Arabistan yolcusu mu? Resmi teklif geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Barış Alper Yılmaz Arabistan yolcusu mu? Resmi teklif geldi

Suudi Arabistan kulübü NEOM'un milli yıldız Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a resmi teklifini ilettiği öğrenildi.

Galatasaray'ın gözde oyuncusu Barış Alper Yılmaz'la ilgili transfer gelişmelerine bir yenisi eklendi.

Suudi Arabistan kulübü NEOM'un milli yıldız için sarı kırmızılıların kapısını çaldığı öğrenildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre NEOM, Galatasaray'a ilk resmi teklifini iletti. İki kulüp arasında görüşmeler başladı.

45-50 MİLYON EUROYU ZORLAYACAK

Haluk Yürekli de NEOM'un Galatasaray'a resmi yazı gönderdiğini aktardı. Yürekli, Galatasaray’ın beklentisinin Avrupa için 40 milyon euro olduğunu ama Suudi Arabistan olursa bonuslarla 45-50 milyon euro'yu zorlamak istediğini iddia etti.

2-013.jpg

Galatasaray'la üç sezondur şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 48 maçta 14 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

Son Haberler
Türkiye elektrikli araçta tarihi eşiği aştı: TOGG ile Tesla rekabeti öne çıktı
Türkiye elektrikli araçta tarihi eşiği aştı: TOGG ile Tesla rekabeti öne çıktı
Efsane kulüpte sular durulmuyor! Suçlamalar havada uçuşuyor
Efsane kulüpte sular durulmuyor! Suçlamalar havada uçuşuyor
Osmaniye'de sıcaklıklar pompaları vurdu
Osmaniye'de sıcaklıklar pompaları vurdu
Beşiktaş'tan ayrıldı, yeni takımına resmen imza attı
Beşiktaş'tan ayrıldı, yeni takımına resmen imza attı
Fransa'nın ateşle dansı sürüyor: 16 bin hektar kül oldu
Fransa'nın ateşle dansı sürüyor: 16 bin hektar kül oldu