Barış Alper Yılmaz Arabistan yolcusu mu? Resmi teklif geldi

Galatasaray'ın gözde oyuncusu Barış Alper Yılmaz'la ilgili transfer gelişmelerine bir yenisi eklendi.

Suudi Arabistan kulübü NEOM'un milli yıldız için sarı kırmızılıların kapısını çaldığı öğrenildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre NEOM, Galatasaray'a ilk resmi teklifini iletti. İki kulüp arasında görüşmeler başladı.

ÖZEL | NEOM SC, Barış Alper Yılmaz için ilk resmi teklifini iletti! Kulüpler arası görüşmeler başladı! https://t.co/HG5aHffLwE — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 10, 2025

45-50 MİLYON EUROYU ZORLAYACAK

Haluk Yürekli de NEOM'un Galatasaray'a resmi yazı gönderdiğini aktardı. Yürekli, Galatasaray’ın beklentisinin Avrupa için 40 milyon euro olduğunu ama Suudi Arabistan olursa bonuslarla 45-50 milyon euro'yu zorlamak istediğini iddia etti.

Galatasaray'la üç sezondur şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 48 maçta 14 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.