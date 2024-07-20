Barış Alper Yılmaz gitti

Galatasaray'ın parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz'la ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Sarı kırmızılı takımın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan 24 yaşındaki futbolcu, EURO 2024'te milli takımın özellikle Hollanda ile oynadığı maçtaki futboluyla dikkat çekmiş, ardından Avrupa'nın ünlü kulüplerinin transfer listesine girdiği iddia edilmişti.

Son iddia İngiliz basınından HITC'ten geldi. Habere göre Barış Alper Yılmaz, transfer tekliflerini görüşmek için İngiltere'nin başkenti Londra'da. Habere göre genç futbolcuya talip olan kulüplerin başında da Arsenal ve Tottenham geliyor.

Haberde Barış Alper'in menajerinin İngiltere'den pek çok kulüple daha görüşmeler yaptığı da yer aldı.

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

