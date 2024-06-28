Barış Alper Yılmaz korkuttu

Avrupa Şampiyonası 3.grup maçında Hamburg’da Çekya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız, takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile oyuna sonradan giren Cenk Tosun’un golleriyle 2-1 yenmişti.

Çekya maçında kanat olarak harika bir performans gösteren Barış Alper Yılmaz’ı UEFA maçın adamı seçmişti.

Soyunma odasında kutlama yapan Milli Takım oyunlarına, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi de eşlik etti.

Bakan Bak, sahanın yıldızlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla konuşturdu. Futbolcuları tek tek tebrik eden Erdoğan, Barış Alper Yılmaz’ın sahadaki performansını da çok beğendi.

“GERÇEKTEN SAĞ KANADI FELÇ ETTİN”

Erdoğan, “Barış’ı ver bakalım. Barış tebrik ediyorum. Gerçekten sağ kanadı felç ettin. Sahadaki 11 futbolcu kardeşimizi de kutluyorum. Yediğimiz golde de hakem çok büyük haksızlık yaptı” diye konuştu.

BARIŞ ALPER YILMAZ: YOK YAAA

Erdoğan’ın “Sağ kanadı felç ettin” sözlerine Barış Alper “Yok yaaa…” diye karşılık verince telefonu tutan Bakan Bak, kafasını arka yöne doğru çevirdi.

“TAKIM OLARAK ÇOK İYİYDİK”

Yılmaz’ın cevabının tamamı şöyle:

“Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım, takım olarak çok iyiydik. En önemli şey kazanmaktı. Çok iyi bir mücadele verdik.”