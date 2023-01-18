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  • Barış Arduç kızı Jan Asya'yı anlattı. "Reklamda oynatmam"

Barış Arduç kızı Jan Asya'yı anlattı. "Reklamda oynatmam"

Oyuncu çift Gupse Özay ve Barış Arduç, kızları Jan Asya’yı geçen eylül ayında kucaklarına almıştı. Arduç, babalık heyecanını anlattı ve kızıyla ilgili aldığı kararı açıkladı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 11:49
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Barış Arduç net konuştu: Kızım Jan Asya'yı reklamda oynatmam

Barış Arduç kızı Jan Asya'yı anlattı. ''Reklamda oynatmam''
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Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Geçen eylül ayında kızları Jan Asya'yı kucaklarına alan Gupse Özay ve Barış Arduç, anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Barış Arduç hem babalığı anlattı hem de kızı ile ilgili aldığı kararları açıkladı.

"ALTINI SEVE SEVE BEN DEĞİŞTİRİYORUM"

“Haftanın 6 günü setteyim. Aklım evde, kızımda kalıyor. Ama çalışmak durumundayız. Evde dünya güzeli annesi var. Onunla çok iyi ilgileniyor. Ben de yıkama işini kimseye bırakmıyorum. Altını da hep ben değiştiriyorum. Seve seve yapıyorum.”

"TÜM ZORLUĞU ANNELER ÇEKİYOR"

“Baba olmak işin biraz daha keyfini sürmek anlamına geliyor. Bütün ceremeyi aslında anneler çekiyor. 9 aylık hamilelik süreci, sonrasında tamamen bakımını üstlenmesi. Anneler bu süreci daha yoğun yaşıyor. Ama evlat sahibi olmak o kadar enteresan bir duygu ki, bu yoğunluktan şikâyet edecek hiçbir anne baba görmedim. Dünyanın en tuhaf hissi.”

"O ANI KAÇIRMAK İSTEMİYORUM"

“Kızımız çok hızlı büyüyor. ‘Yürüyeceğini hissettiğiniz anda beni arayın, setten atlayıp geleceğim’ diyorum. O anı kaçırmak istemiyorum. Önceden annesine benziyordu, bana dönmeye başladı. Galiba güzel bir melez olacak.”

"İKİNCİ ÇOCUK KNASİP KISMET"

“İkinci çocuk nasip kısmet. O heyecanla insan istiyor ki beş tane daha evladı olsun. Ama çalışan insanlarız. Gereken ilgiyi veremedikten sonra daha fazla çocuk yapmanın ne manası var? Madden ve manen yüzde yüz katkı verebiliyorsak evlat sahibi olmalıyız. Çocuk oyuncağı olmadığı aşikâr bu işin. İnsan baba olunca anlıyor.”

"SOSYAL SORUMLULUK DIŞINDA REKLAMDA OYNATMAM"

“Konu evladımsa, reklam, fiyat, ücret gibi konular benim sevdiğim işler değil. Sosyal sorumluluk dışındaki projelere dahil etmeyi düşünmüyorum. Sosyal sorumluluk işleri çocuğuma da güzel bir anı olur.”

"‘KIZIMA JAN’ DİYORUM"

“Jan ve Asya isimlerine Gupse’yle birlikte karar verdik. Kültürüne sahip çıkmayı çok önemsiyorum. ‘Jan’ ismini Gupse’nin Çerkez soyunu yaşatmak için koyduk. Asya da benim sevdiğim bir isimdi. Ben artık ‘Jan’ diyorum. Tınısı güzel, kızımıza da yakıştığını düşünüyorum.”

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