Barış Atay'dan 'Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi' diyen Soylu'ya: Yanlış depremde öldüğümüz için özür dileriz

"Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt gecikmedi.

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, sosyal medya hesabından "Yanlış depremde öldüğümüz için özür dileriz" yanıtını verdi.

SOYLU: BİZİM HAZIRLIĞIMIZ İSTANBUL DEPREMİYDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin son durumu paylaşan Soylu, "3-4 yıldır Türkiye, 99 depreminden itibaren deprem hazırlıklarını sürdürüyor. Devletin gücünün nasıl olabileceğini ortaya koymaya çalışıyor. Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi. Fakat Kahramanmaraş hattı da bizim için önemli alanlardan bir tanesiydi" ifadelerini kullandı.

ATAY: YANLIŞ DEPREMDE ÖLDÜĞÜMÜZ İÇİN ÖZÜR DİLERİZ

Soylu'nun 'Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi' sözüne tepki gösteren Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, Bakan Soylu'yu da etiketleyerek "Yanlış depremde öldüğümüz için özür dileriz" diye yazdı.