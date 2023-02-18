18 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Barış Atay'dan 'Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi' diyen Soylu'ya: Yanlış depremde öldüğümüz için özür dileriz

Barış Atay'dan 'Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi' diyen Soylu'ya: Yanlış depremde öldüğümüz için özür dileriz

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi" ifadelerine tepki gösterdi. Atay, "Yanlış depremde öldüğümüz için özür dileriz" dedi.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 09:01
Takip Et

Barış Atay'dan Bakan Soylu'ya sert yanıt

Barış Atay'dan 'Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi' diyen Soylu'ya: Yanlış depremde öldüğümüz için özür dileriz
+
Aa
-

"Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt gecikmedi.  

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, sosyal medya hesabından "Yanlış depremde öldüğümüz için özür dileriz" yanıtını verdi.

SOYLU: BİZİM HAZIRLIĞIMIZ İSTANBUL DEPREMİYDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin son durumu paylaşan Soylu, "3-4 yıldır Türkiye, 99 depreminden itibaren deprem hazırlıklarını sürdürüyor. Devletin gücünün nasıl olabileceğini ortaya koymaya çalışıyor. Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi. Fakat Kahramanmaraş hattı da bizim için önemli alanlardan bir tanesiydi" ifadelerini kullandı.

ATAY: YANLIŞ DEPREMDE ÖLDÜĞÜMÜZ İÇİN ÖZÜR DİLERİZ

Soylu'nun 'Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi' sözüne tepki gösteren Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, Bakan Soylu'yu da etiketleyerek "Yanlış depremde öldüğümüz için özür dileriz" diye yazdı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. ''Cenazeme gelirlerse taşlayın''
1
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. ''Cenazeme gelirlerse taşlayın''
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. ''Cenazeme gelirlerse taşlayın''
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
2
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
3
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
4
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Birinin yardımseverliği dünyaca alkışlandı… Diğeri ülkesinde hakarete uğradı
5
﻿Birinin yardımseverliği dünyaca alkışlandı… Diğeri ülkesinde hakarete uğradı
﻿Birinin yardımseverliği dünyaca alkışlandı… Diğeri ülkesinde hakarete uğradı
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
6
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
7
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Xiaomi 13’ün Avrupa fiyatı sızdı. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Xiaomi 13’ün Avrupa fiyatı sızdı. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Xiaomi 13’ün Avrupa fiyatı sızdı. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Alman şirketinden depremzedelere 1368 jeneratör
﻿Alman şirketinden depremzedelere 1368 jeneratör
﻿Alman şirketinden depremzedelere 1368 jeneratör
﻿Katarakt ameliyatı olanların beyni daha genç kalıyor
﻿Katarakt ameliyatı olanların beyni daha genç kalıyor
﻿Katarakt ameliyatı olanların beyni daha genç kalıyor
﻿Uzmanından “Çocukların da yas tutmasına izin verin” önerisi
﻿Uzmanından “Çocukların da yas tutmasına izin verin” önerisi
﻿Uzmanından “Çocukların da yas tutmasına izin verin” önerisi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.