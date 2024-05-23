Barış Boyun soruşturmasında gözaltı sayısı 21’e yükseldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Barış Boyun soruşturmasında gözaltı sayısı 21’e yükseldi

Barış Boyun soruşturmasında gözaltına alınan kişilerin sayısı 21’e yükseldi.

Kırmızı bültenle aranan Daltonlar çetesinin lideri Barış Boyun'un İtalya’da yakalanmasının ardından, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 21’e yükseldi. Biri Türk, diğeri Arnavut uyruklu olan iki kişi daha İtalya’da gözaltına alındı.

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NE OLMUŞTU?

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü Daltonlar çetesinin lideri Barış Boyun, İtalya'nın Viterbo şehrinde İtalya ve Türk polisinden oluşan bir ekibin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda yakalanmıştı.

İtalya polisi, gerçekleştirilen operasyonla, 'terör amaçlı silahlı çeteyle suçlanan örgütün Türk patronunun' yakaladığını açıklamıştı ve Boyun hakkında “22 Mayıs'ta Ankara'da en çok arananlar arasındaydı” ifadelerini kullanmıştı.

Suç örgütü lideriyle birlikte 19 kişi daha gözaltına alınmıştı.

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