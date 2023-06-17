Barış Doster'in Cumhuriyet'teki yazılarına son verildi

Cumhuriyet gazetesinde ‘çikolata kutularıyla getirilen para karşılığı manipülatif haber’ yapılıyor iddialarının ardından yaşanan depremin sarsıntıları sürüyor.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından, ‘gazeteciliğin yanında yer aldığını’ söyleyen Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu’nun görevine son verilmişti.

GAZETEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Barış Doster’in gazetedeki yazısı da yayınlanmadı.

Söz konusu gelişmenin ardından açıklama yapan Cumhuriyet gazetesi, Doster'in yazılarına son verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Bu karar; Doster’in, gazetenin yayımlanmasından sorumlu Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu’nda alınan kimi kararlara da uymayarak, Yönetim Kurulu üyesi olduğu vakıf aleyhine Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvurular üzerine verilmiştir" denildi.