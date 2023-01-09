Barış Manço 1995 yılında Japonya’da verdiği konserde Cumhuriyetin 100. yılı hakkında konuşmuştu. Barış Manço’nun Osaka’da konserde 2023 yılı için söylediği sözler tekrar gündem oldu. Peki, Barış Manço 2023 için ne söyledi? Barış Manço kimdir, neden gündem oldu?

Onlarca şarkıya imza atan Türkiye’nin efsanevi sanatçısı Barış Manço 1995 yılında Japonya’nın Osaka şehrinde konser verdi. Barış Manço’nun konserde Cumhuriyetin 100. yılı hakkında konuştu. Unutulmaz sanatçı Barış Manço’nun sözleri yeniden gündem oldu. Peki, Barış Manço 2023 için ne söyledi?

Japonya'da sahneye çıkan Barış Manço, 2023 şarkısından bahsederek bu yılla ilgili dileklerini sıralamıştı. Konser esnasında Türk Bayrağı sallayarak şarkısından bahseden Barış Manço,

"O yıl benim ülkem, Türkiye 100. yaşına basacak. Parçamızın adı 2023. Cumhuriyetimiz 2023'te 100 yaşına basacak. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar buraya gelmek istiyorum. Osaka'da tekrar bu şarkıyı çalmak istiyorum" diyor.

Sözleri herkesi duygulandıran Barış Manço'nun 28 yıl önce çekilen videosu sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılmaya başlandı.

BARIŞ MANÇO KİMDİR?

Devlet konservatuarı klasik Türk sanat müziği hocası, sanatçısı ve yazar Rikkat Uyanık ve Hakkı Manço çiftinin ikinci çocuğu olan Mehmet Barış Manço 2 Ocak 1943 tarihinde Üsküdar Zeynep Kâmil Hastanesi'nde doğdu. II. Dünya Savaşı yıllarında doğduğu için ailesi Mehmet Barış adını verdi.

Barış Manço’nun müziğe başlangıcı Galatasaray Lisesi'nde oldu. Yüksek öğrenimini Belçika Kraliyet Akademisi'nde tamamladı.

Barış Manço bestelediği 200’ün üzerindeki şarkısı, kendisine 12 altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı. Bu şarkıların bir bölümünü Barış Manço daha sonra Arapça, Bulgarca,Flemenkçe, Almanca , Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca ve Yunanca olarak yorumlandı.

Hazırladığı televizyon programıyla dünyanın pek çok ülkesine giden Barış Manço, bu nedenle "Barış Çelebi" olarak adlandırılmıştır.

Barış Manço 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Unvanı'na layık görüldü.

Barış Manço, 31 Ocak 1999 gece saat 23:30 civarında İstanbul'un Moda semtindeki evinde kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı Siyami Ersek Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Hastanesi'nde aynı gece saat 01:30'da hayatını kaybetti.