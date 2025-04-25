Barış Manço filmi rafa kalktı! Başrol oyuncusunu nedenini anlattı

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Barış Manço filmi rafa kalktı! Başrol oyuncusunu nedenini anlattı

Ünlü oyuncu Ekin Koç, 1999 yılında hayatını kaybeden Barış Manço'nun hayatını beyaz perdeye aktaracak filmde başrol oynayacaktı. Barış Manço filminin iptal edildiği ortaya çıktı. Ünlü isim projenin neden iptal olduğunu anlattı.

'Kara Sevda', 'Kol Düğmeleri', 'Aynalı Kemer', 'Yaz Dostum', 'Gülpembe', 'Sarı Çizmeli Mehmet Ağa', 'Dağlar Dağlar' ve 'Arkadaşım Eşek' gibi çok sayıda unutulmaz şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Barış Manço'nun hayatını konu alan film için hazırlıklar devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

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FİLM RAFA KALKTI

Usta sanatçının beyazperdeye yansıyacak olan filmi kaldırıldı. Filmin iptal edilmesinin hakkında açıklamalar yapan başrol Ekin Koç "Açıkçası ben çok şaşırmadım, çok maliyetli bir projeydi. Barış Manço'nun 1960, 1970, 1980, 1990'lı yıllarını kapsayan prodüksiyon anlamında çok zorlayıcı, mekan anlamında çok zorlayıcı.

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ALINABİLECEK RİSK DEĞİLDİ

Belçika, Fransa ayağının olması çok zorlayıcıydı. Özellikle o risk alınabilecek risk değildi. Yapmak için ortaya çıkmak bile yeterince çılgıncaydı bence. Ben yine rafa kalktı diye düşünüyorum. Belki daha iyi koşullarda tekrar bir araya gelinebilir neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

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