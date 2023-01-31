7'den 70'e herkesin gönlünde büyük bir yer edinen usta sanatçı Barış Manço aramızdan ayrıldığı ölüm yıl dönümünde tüm Türkiye’de anılması bekleniyor. Barış Manço geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata veda etmişti. Peki, Barış Manço ölüm yıl dönümü ne zaman? Barış Manço kimdir?

Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen ismi, besteci, söz yazarı ve TV programcısı Barış Manço 1 Şubat 199 yılında hayatını kaybetti. Barış Manço İstanbul Moda’daki evinde akşam geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etmişti. Peki, Barış Manço kimdir?

BARIŞ MANÇO KİMDİR?

Barış Manço 2 Ocak 1943 yılında İstanbul Üsküdar’da doğdu.

Türkiye'de rock müziğin öncülerinden, Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılan usta sanatçı Barış Manço’nun, müziğe başlangıcı Galatasaray Lisesi'nde olmuştur.

1957'de amatör olarak müzikle ilgilenmeye başlayan Manço, 1958 yılında ilk grubu Kafadarlar grubunu kurdu. Ortaokul yıllarında kurulan bu grup rock'n roll coverları yaparken, Barış Manço da ilk bestesi Dream Girl'ü bu dönemlerde yaptı ve Ankara'da küçük bir müzik ödülünün de sahibi oldu. İkinci grubu Harmoniler'de yine Galatasaray Lisesi'ndeki arkadaşları vardı. 1959'da Galatasaray Lisesi konferans salonunda ilk konserini verdi.

Şişli Terakki lisesinde eğitimini tamamlayan Barış Manço, Yüksek öğrenimini Belçika Kraliyet Akademisi'nde, "resim-grafik-iç mimari" alanında tamamladı ve okulunu birincilik ile bitirdi.

Barış Manço bestelediği 200’ün üzerindeki şarkısı, kendisine on iki altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı. Bu şarkıların bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgarca, Flemenkçe, Almanca, Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca ve Yunanca olarak yorumlandı.

Barış Manço hazırladığı televizyon programıyla Dünya'nın pek çok ülkesine gitmiş, bu nedenle "Barış Çelebi" olarak adlandırılmıştır.

Barış Manço 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Unvanı'na layık görülmüştür.

BARIŞ MANÇO NASIL ÖLDÜ?

Barış Manço 31 Ocak 1999 gece saat 23:30 civarında İstanbul'un Moda semtindeki evinde kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı Siyami Ersek Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Hastanesi'nde aynı gece saat 01:30'da hayatını kaybetti.

Barış Manço daha önce 1983 yılında bir kalp spazmı geçirmişti.