Barış Manço'nun anıtı o ülkeye dikilecek

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Belçika'ya babasının anıtının dikileceğini açıkladı.

Barış Manço'nun anıtı o ülkeye dikilecek

Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço'nun Belçika'ya anıtı dikilecek.

903122.jpg

Gerek müzisyenliği gerekse TV programcılığıyla başta Belçika olmak üzere yurt dışında da büyük bir etki bırakan Manço'nun Liege şehrine anıtını dikileceğini Doğukan Manço açıkladı.

3630599-591c92df3bd89cef904bb727681aa3fe.jpg

Doğukan Manço, bu konuda şunları söyledi:

"Bugün Belçika'da Liege Belediye Başkanı (Willy Demeyer) ve Belçika Maliye Bakanlığı ile masaya oturduk. Barış Manço anısına ülke genelinde yapılacak etkinlik ve onun ismini yaşatacak anıt ve çalışmalar için aldığımız davetin detaylarını size ilerleyen zamanda aktaracağım."

İlgili Haberler
Barış Manço'nun bu şarkısı Atatürk'e çok yakıştı. Milyonlarca tık alan görüntüler
Japonların Barış Manço'dan sadece bir ricası oldu
Barış Manço'nun kaybolan arabası Belçika'da ortaya çıktı
Askerden yeni gelen Mehmet Barış Manço ile Muhtar Cem Karaca'nın fotoğrafı ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Pakistanlılar Coca-Cola dökerek İsrail'i protesto etti Video
Pakistanlılar Coca-Cola dökerek İsrail'i protesto etti
İsrail güçleri, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 100 Filistinliyi gözaltına aldı Dünya
İsrail güçleri, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 100 Filistinliyi gözaltına aldı
Gelecek Partisi’nde Filistin krizi Siyaset
Gelecek Partisi’nde Filistin krizi
Anında öksürüğü kesen yöntem ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Anında öksürüğü kesen yöntem ortaya çıktı
Ürdün Kralı ve Mısır Cumhurbaşkanı Kahire'de bir araya geldi... Video
Ürdün Kralı ve Mısır Cumhurbaşkanı Kahire'de bir araya geldi...
Acının içinde acı... Filistinli sanatçı, Gazze halkının yaşadıklarını sanatla anlattı Video
Acının içinde acı... Filistinli sanatçı, Gazze halkının yaşadıklarını sanatla anlattı
Rüyada süpürge görmek ne demek? Rüyada süpürge görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada süpürge görmek ne demek? Rüyada süpürge görmek neye işaret?