Barış Manço'nun hayatı film oluyor! Canlandıracak oyuncu belli oldu

'Gülpembe', 'Arkadaşım Eşek', 'Sarı Çizmeli Mehmet Ağa' gibi şarkılarıyla efsaneleşen Barış Manço'nun hayatı film oluyor. Manço'nun ikonik şarkıları ve renkli yaşamı, beyazperdeye taşınacak.

İZ BIRAKAN ŞARKILARI VE SAHNE HAYATINA YANSIYACAK

Çekimlere 2025 yılının Haziran ayında başlanacak olan filmde Manço’nun müzik kariyerinden özel yaşamına kadar geniş bir hikaye yer alacak. İz bırakan şarkıları ve sahne hayatına da odaklanacak.

CANLANDIRACAK OYUNCU BAKIN KİM

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmin başrolünde, genç oyuncu Ekin Koç yer alacak. Koç'un Barış Manço'yu canlandıracağı duyuruldu. Yönetmenliğini ise başarılı yapımlara imza atan Hakan Kırvavaç (Ketche) üstlenecek.

EKİN KOÇ KİMDİR?

Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde ''Tilki'' karakterini canlandıran Ekin Koç, dizi oyunculuğuna Benim Adım Gültepe ile başladı. Ardından ünlü oyuncu Hayat Sırları, Osmanlı padişahı I. Ahmet'i canlandırdı.

Ekin Koç, Antalya’nın Alanya ilçesinde dünyaya geldi. Koç, lise öğrenimini Aldemir ilçesinde Atilla Konuk Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenim için İstanbul'a giden Koç, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde öğrenim gördü.