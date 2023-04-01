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Barış Manço'nun yıllar önceki röportajı ortaya çıktı: Biz ülkeleri Türklerin dostu olanlar ve olmayanlar olarak ayırırız

Barış Manço’nun yıllar önceki İngiliz muhabiriyle yaptığı röportajda "Biz ülkeleri Türklerin dostu olanlar ya da olmayanlar olarak ayırırız” sözleri gündem oldu.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 10:25
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Barış Manço'nun yıllar önceki röportajı ortaya çıktı

Barış Manço'nun yıllar önceki röportajı ortaya çıktı: Biz ülkeleri Türklerin dostu olanlar ve olmayanlar olarak ayırırız
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Editör: Osmancan Erok

Barış Manço’nun 1991 yılında gerçekleştirdiği bir röportaj sosyal medyada vira oldu. Elde edilen bilgilere göre bir İngiliz muhabiriyle röportaj yapan Manço’nun sözleri beğeni topladı.

Röportajda, “Doğulu muyuz Batılı mıyız? Bazıları bizim Doğuda olduğumuzu öne sürüyor ama Dünya Kupası ya da Eurivision şarkı yarışması söz konusu olduğunda ise Batıdayız. Yani Avrupa'dan değerlendiriliyoruz.” dedi.

Devamında ise dikkat çeken sözlerde bulunan Manço, “Ancak benim senin ülkene gelmem için vize almam gerekiyor. Bence Türkiye bazı ülkeler için hala sözde bir Avrupa ülkesi. Doğulular için biz Batı'dayız Batılılar için de Doğu'dayız, Boğaz’daki köprü gibiyiz.” İfadelerini kullandı.

“Mesela mesela şu anda doğdayız Yani Türkiye'nin Asya tarafındayız” diyen Manço’nun sözünü kesen muhabir “Burada olmaman gerekiyordu” dedi.

Şarkıcı Manço ise, “Evet burada olmaman gerekiyordu. Neyse bunu söyleme şu anda Asya'dasın. Biz ülkeleri Türklerin dostu olanlar ve olmayanlar olarak ayırırız. Çünkü biz kendimizi dünyanın merkezinde görüyoruz." cevabını verdi.

“Peki İngiltere” diye soran muhabire Manço şöyle dedi:

Dostumuz değil Hayır. Yani eğer uzak geçmişe gidersek hayır.

Bu sözler sosyal medyada çok kez beğenildi ve paylaşıldı.

BARIŞ MANÇO

Barış Manço 2 Ocak 1943 yılında İstanbul Üsküdar’da doğdu. Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılan Barış Manço’nun, müziğe başlangıcı Galatasaray Lisesi'nde olmuştur. Manço, 1958 yılında ilk grubu Kafadarlar grubunu kurdu. Ortaokul yıllarında kurulan bu grup rock'n roll coverları yaparken, Manço da ilk bestesi Dream Girl'ü bu dönemlerde yaptı ve Ankara'da küçük bir müzik ödülünün de sahibi oldu.

1959'da Galatasaray Lisesi konferans salonunda ilk konserini verdi. Şişli Terakki lisesinde eğitimini tamamlayan Barış Manço, Yüksek öğrenimini Belçika Kraliyet Akademisi'nde, "resim-grafik-iç mimari" alanında tamamladı ve okulunu birincilik ile bitirdi.

Barış Manço bestelediği 200’ün üzerindeki şarkısı, kendisine on iki altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı. Barış Manço hazırladığı televizyon programıyla Dünya'nın pek çok ülkesine gitmiş, bu nedenle "Barış Çelebi" olarak adlandırılmıştır.

Barış Manço 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Unvanı'na layık görülmüştür. Barış Manço 31 Ocak 1999 gece saat 23:30 civarında İstanbul'un Moda semtindeki evinde kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı Siyami Ersek Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Hastanesi'nde aynı gece saat 01:30'da hayatını kaybetti.

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