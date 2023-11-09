Barış Murat Yağcı'dan açıklama. Acun Ilıcalı'nın 'nankör' açıklaması olay olmuştu

Acun Ilıcalı, isim vermese de Serkay Tütüncü'yü çok sert sözlerle hedef almış ve 'nankör' tepkisi gündem olmuştu. Barış Murat Yağcı'dan bu konuyla alakalı açıklama geldi.

Barış Murat Yağcı'dan açıklama. Acun Ilıcalı'nın 'nankör' açıklaması olay olmuştu

Acun Ilıcalı, Serkay Tütüncü için Survivor'a çağırdığı için pişman olduğunu söyleyerek "Nankör insan, kansız adam sevmem" demişti. Serkay Tütüncü ise “Kansız değilim Acun abi, çok şükür kapında iş dilenecek kadar da karaktersiz değilim” sözleriyle Ilıcalı’ya cevap vermişti.

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"GEMİLERİ YAKMANIN MANASI YOK"

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Acun Ilıcalı ile 2016 yılında Survivor’da yarışan Serkay Tütüncü arasındaki polemiği değerlendiren Yağcı, yarışmanın pek çok isme yeni kariyerler ve kapılar açtığını söyledi. Ünlü isim, "Sizce ortada bir vefasızlık var mı?" sorusunu cevapladı.

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Acun abinin programlarında çok insan çıkış yaptı, hayatları değişti. İki taraf için de gemileri yakmanın manası yok. Bir dönem de olsa orada büyük bir aileydik, birlikte bir şeyler yaptık. Acun Medya da bize emek verdi, biz de onlara verdik. Kullanılan bazı kelimeler var, onlar sorun ediliyor. Acun Medya programlarıyla birçok insana farklı kapılar açıyor. Nankörlük ya da nankör olmamak gerekiyor. Direkt Serkay özelinde söylemiyorum, genel olarak yarışmacılar olaya böyle bakmalı.

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"HAKLI OLDUĞU KONULAR VARDIR"

32 yaşındaki oyuncu, "Hayat devam ediyor. Dışarı çıktığında yeni işler kuruyorsun, yarışmaya tekrar gelmek istemiyor olabilir. Kendi haklı olduğu konular vardır ama yarışma birçok kişiye çok şey kattı" şeklinde konuştu.

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