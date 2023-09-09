Barış Pehlivan hapishaneden izine çıktı

Hakkında 2020 yılında açılan ve 3 yıl 9 ay hapis cezası verilen dava kapsamında 3 hafta önce 5. kez cezaevine giren gazeteci Barış Pehlivan, hapishaneden izinli olarak çıktığını duyurdu.

Pehlivan, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında kısa süreli izne çıktığını belirtirken, hakkındaki denetim serbestlik kararının sonucunu bekleyeceğine vurgu yaptı.

Pehlivan'ın paylaşımı şöyle:

"Tüm dostlara merhaba… Hapishanede izin vakti. Açık cezaevindeki tüm mahpuslar gibi ben de kısa süreliğine özgürlüğü tadıp cezaevine geri döneceğim. İzinde de infaz hakiminin hakkımdaki kararı vermesini beklemeye devam edeceğim. İçeride ya da dışarıda birlikte mücadele etmeye devam…"

BARIŞ PEHLİVAN NEDEN CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

Haberinde Libya'da görev yaparken hayatını kaybeden MİT mensubunun kimliğini deşifre ettiği gerekçesiyle Pehlivan’a 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.

6 Mart 2020’de tutuklanan Pehlivan, cezaevinde altı ay kaldıktan sonra başka bir davaya konu olmamak kaydıyla 9 Eylül 2020 tarihinde denetimli serbestlikle salıverilmişti.

30 Mart 2023'te Pehlivan hakkında, yaptığı bir haber yüzünden yeni bir dava daha açıldı, bu yüzden mahkeme bu yeni davanın denetimli serbestliğini bozduğuna hükmederek Pehlivan’ın tekrar cezaevine girmesine karar verdi.

Pehlivan, bu sebeple 17 Mayıs 2023’te de cezaevine çağrılmış, açık cezaevinde birkaç saat kaldıktan sonra Covid-19 izni nedeniyle dışarı çıkmıştı.

Gazeteci Pehlivan, o dönem yaptığı açıklamada Cumhuriyet’teki yazıları gerekçesiyle hakkında en az altı davanın açıldığını, ancak Süleyman Soylu hakkında yazdığı SS kitabının ardından denetimli serbestlik kararının bozulduğunu iddia etmişti.