Barış Pehlivan’a tahliye yolu açıldı. Hakim şikayetini geri çekti

Gazeteci Barış Pehlivan, daha önce ceza aldığı ve altı ay kaldıktan sonra tahliye edildiği ‘Libya’da şehit olan MİT mensubu' haberiyle ilgili davadan dolayı geçen ağustos ayında yeniden cezaevine girmişti.

Barış Pehlivan’a tahliye yolu açıldı. Hakim şikayetini geri çekti

Cumhuriyet yazarı, gazeteci Barış Pehlivan, yaptığı bir haber nedeniyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Denetimli serbestlik hakkı nedeniyle tutuksuz olması gereken Pehlivan’ın, 30 Kasım 2022’de “Mide Bulandıran Öykü” başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner’in açtığı dava sonucunda denetimli serbestlik hakkı elinden alındı.

AYDINER ŞİKAYETİNİ ÇEKTİ

Perşembe günü görülecek olan duruşma öncesi Ömer Faruk Aydıner, avukatı aracılığıyla şikayetinden vazgeçtiğini mahkemeye bildirdi.

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Aydıner’in şikayetinin geri çekmesinin ardından mahkemeden Pehlivan hakkında beraat kararı çıkma ihtimali yükseldi. Eğer mahkeme beraat kararı verirse gazeteci Barış Pehlivan özgürlüğüne yeniden kavuşacak.

Aydıner, dilekçesinde şunları söyledi:

"Şikayete konu yazı satın almış olduğum daire meselesine ait olup, olayın husisiyeti görevimle alakalı değildir. Kaldı ki, bu konuda iddia sahibi asıllar hakkında dava açılmış olup, dava devam etmektedir. Her ne kadar şikayatçi olmuş isem de şikayetimden vazgeçiyorum."

NELER OLDU?

5’inci kez cezaevine giren Barış Pehlivan’ın davası 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Gazeteci Tolga Şahin davayı anbean bildirmişti.

"Barış Pehlivan'ın avukatların sunduğu belgeleri incelemek istiyorum" diyen hakim davayı 16 Kasım'a erteledi. Barış Pehlivan 10 sayfalık belgeleri ara verip inceleme yapmak istemeyen hakimin kararı nedeniyle tekrar cezaevine girdi. xxx.webp

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DENETİMLİ SERBESTLİĞİ YAKILMIŞTI

Pehlivan, yaptığı bir dolandırıcılık haberinde adı geçen Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner'in kendisi hakkında açtığı dava nedeniyle daha önceki davasından verilen denetimli serbestlik kararı yakılarak cezaevine gönderilmişti.

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