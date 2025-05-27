Barış Pehlivan'dan flaş iddia! Öcalan istedi, iktidar yerine getirdi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip ‘PKK’yı lağvettiğini açıklasın’ çağrısı ile başlayan süreç, terör örgütünün fesih açıklaması ile devam ediyor. Süreçte son olarak terör örgütünün fesih için talepleri merak ediliyordu. Ünlü gazeteci Barış Pehlivan, Onlar TV canlı yayınında bomba bir iddiada bulundu. Pehlivan, “Yakın zamanda, ikisi Silivri Cezaevi’nden olmak üzere, toplam 3 PKK’lı mahkum daha İmralı Cezaevi’ne nakledildi” dedi. Bu 3 teröristin neden ve kimin isteği ile nakledildiği ise tartışma konusu oldu. Süreçte böyle bir naklin olması ‘teröristbaşı Öcalan’ın isteği ile mi oldu?’ sorusunu yöneltti.

PEHLİVAN: ÖCALAN’IN YANINA 3 PKK’LI MAHKUMUN DAHA GÖNDERİLDİ

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih çağrısının ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ederken dikkat çeken iddialar da ortaya çıkıyor. Gazeteci Barış Pehlivan, Onlar Tv'de İmralı'da bulunan teröristbaşı Öcalan’ın yanına 3 PKK’lı mahkumun daha gönderildiğini öne sürdü. Pehlivan, "Yakın zamanda, ikisi Silivri Cezaevi’nden olmak üzere, toplam 3 PKK’lı mahkum daha İmralı Cezaevi’ne nakledildi. Zaten 3 PKK’lı vardı Abdullah Öcalan’ın yanında, tam da bu süreç başladıktan sonra yeni bir adım olarak görülüyor. Toplam 6 PKK’lı mahkum var şu an Öcalan’ın yanında” dedi.

DEM’Lİ 2 KURMAY DOĞRULADI

Pehlivan bu iddiayı DEM Parti’nin 2 kurmayından da doğrulattığını söylerken, DEM'in bu tip açıklamaların Adalet Bakanlığı'nca duyulmasını istediklerinin altını çizdi. Pehlivan ayrıca, Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliği ile görüştüğünü ancak kendisine henüz dönüş yapılmadığını açıkladı.

ÖCALAN’IN İSTEĞİNDEN BİRİ MİYDİ?

Bu süreçte şartlar ‘yok’ denilse de kulislerde teröristbaşı Öcalan’ın şartlarının iyileştirileceği aktarılıyor. Bu noktada teröristbaşı Öcalan’ın yanına sekreterin geleceği ve hatta bir Saray’ın yapılacağı iddia edilmişti. 3 terör örgütü PKK’lının da İmralı’ya nakledilmesi ise isteklerden biri olduğu şeklinde bakılıyor. Süreç devam ederken böyle bir transferin olması şaşırttı.

BAHÇELİ SÜRECİ BAŞLATTI GÖZLER SİLAH BIRAKMADA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan’ı Meclis’e davet ederek ‘terör örgütü PKK’yı lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla yeni süreç başlamıştı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise ‘Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırdığı süreçte son olarak terör örgütü PKK’nın fesih kararı ile devam ediyor. İktidarda ise gözler terör örgütü PKK’nın silah bırakmasına çevrildi.