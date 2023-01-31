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MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 13:39
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Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, " 'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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