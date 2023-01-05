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İmamlar arasında ‘ahmak’ davası. İmamoğlu'na uygulanan tarife uygulanacak mı

Ankara Melike Hatun Camii imamı olarak bilinen Halil Konakçı ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen arasındaki ‘ahmak adam’ mevzusunu gazeteci Barış Terkoğlu 'yargı işin içinden çıkamıyor...' diyerek gündeme getirdi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 12:09
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Barış Terkoğlu açıkladı. İmamlar arasında ‘ahmak’ davası

İmamlar arasında ‘ahmak’ davası. İmamoğlu'na uygulanan tarife uygulanacak mı
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Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in geçtiğimiz günlerde İslam adına radikal konuşmalar yapan, aralarında imam Halil Konakcı’nın da olduğu hocaları eleştiren bir tweet attığını aktardı:

“İhtilafları konuşabiliriz. Hatta aynı düşünmediğimiz konularda birbirimize sert eleştiri ve ithamlarda bulunur takipçilerimizi de artırabiliriz. Ama; hiç tartışmalardan etkilenip hidayete erene rastladınız mı? Ya da; gönüllere hitap eden güzel insanların tartıştığını gördünüz mü?”

Bu mesajı üstüne alınan Konakcı'nın 25 Aralık'taki ilk vaazında sert bir yanıt verdiğini dile getiren Terkoğlu, şunları kaydetti:

“Oturup izledim. Konakcı, İşliyen’in attığı mesajı anlattı. Söze de şöyle girdi: ‘Ahmak adam tweet attı geçen’. ‘Ulan’ diye hitap ettiği İşliyen’den ‘Kibarlıktan geberip gidecek’ diye söz etti. ‘Münafık’ bile dedi. İşliyen’i ağır ifadelerle yerden yere vurdu.

“İMAMOĞLU DAVASINA İÇTİHAT OLUŞTURMUŞ OLACAKLAR”

Konakcı’nın İşliyen’e ‘ahmak adam’ diye hitap etmesi ciddi bir yargı krizi çıkardı. Zira ‘ahmak’ lafı İmamoğlu’na hapis cezası getirmişti.

Bu durumda, aynı hukuk herkese uygulanacaksa, İşliyen de kamu görevlisi olduğu için, savcıların Konakcı’ya da ‘ahmak davası’ açması ve mahkemenin de ceza vermesi gerekecek. Elbette idari soruşturma da açılacak. Konakcı’nın kürsüden indirilip imamlıktan atılması gündeme gelecek. Öte yandan, yok, savcılar dava açmaz ya da Konakcı’nın sözleri hakkında ‘Hakaret yok’ diyerek takipsizlik kararı verirse, bu kez de İmamoğlu davasına ‘Ahmak hakaret değildir’ içtihatı oluşturmuş olacaklar.

Üstelik…

Savcıların harekete geçmesi için şikâyete de gerek yok. Kamu görevlisine hakaret, resen soruşturma açılabilen bir konu. Yargının son günlerde konuştuğu bu mesele, ‘Şimdi ne yapacağız?’ dedirtmiş durumda. İmam Konakcı’ya İmamoğlu tarifesi uygulamak mı, yoksa uygulamayıp İmamoğlu’nu kurtaracak koz vermek mi? Yargı işin içinden çıkamıyor. Tam bir sakal bıyık diyalektiği. (…)”

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AKM
5.01.2023 13:17
bunların sesi 4 ay daha çıkar ya ötesi? imam cenneti olduk be nerden türedi bunlar elini sallasan imama çarpar devletin bunlara verdiği maaş haramdır AKp ile beraber bunların çoğu gider  
 
çavuş dede
5.01.2023 13:11
adamına göre  
 
yolda kalmış alperen.
5.01.2023 13:05
Ahmak az demişde, şimdi beyefendiler ahmak lafını üzerine alınırsa konakcıya yazık olur, bu bey hz meryem annemize ilahiyat öğretim görevlisi salya akarak iftira atarken nerede idiler,  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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