Barış Yarkadaş disipline sevk edildi

CHP üyesi Gazeteci Barış Yarkadaş hakkında CHP Yüksek Disiplin kuruluna sunulan şikayet dilekçesi üzerine disiplin süreci başlatıldı.

Sözcü'deki habere göre, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in ardından Gazeteci Barış Yarkadaş’ın da disiplin süreci başlıyor.

CHP İstanbul İl Yönetiminin şikayeti üzerine başlayan disiplin süreci kapsamında Barış Yarkadaş’ın yazılı ya da sözlü olarak savunması alınacak.

Barış Yarkadaş 25 ve 26. Dönem CHP Milletvekili olarak TBMM’de görev almıştı.

BARIŞ YARKADAŞ KİMDİR?

Barış Yarkadaş Marmara Üniversitesi Matbaa Eğitimi ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun oldu, üniversite yıllarında gazeteciliğe adım attı.

Çeşitli medya kuruluşlarında çalışan Yarkadaş, 2015 yılında CHP'den İstanbul milletvekili seçildi. Ancak 2018 seçimlerinde partisi tarafından aday gösterilmeyen Yarkadaş, bu dönemde parti içindeki olağanüstü kurultay çağrılarını destekledi.