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Barışmayan dini nikahlı karısına dehşeti yaşattı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde dini nikahlı eski eşinin barışma teklifini reddeden kadın dehşeti yaşadı. Sokak ortasında yüzüne aldığı bıçak darbeleriyle yaralanarak kanlar içerisinde kalan kadın hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 16:51
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Barışmayan dini nikahlı karısına dehşeti yaşattı

Barışmayan dini nikahlı karısına dehşeti yaşattı
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İHA'nın haberine göre, olay, akşam saatlerinde Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.Ö. (33), dini nikahlı eski eşi G.Ç. (31) ile barışmak istedi. Dini nikahlı eski eşinin barışma isteğini kabul etmeyen kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı. 

Y.Ö., bıçakla G.Ç.’yi yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yüzü kanlar içerisinde kalan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yaralı kadın Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Saldırgan ise olaydan bir süre sonra suç aleti ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Emniyetteki işlemleri sonrasında Pamukova Adliyesi’ne sevk edilen Y.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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