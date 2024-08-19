Barıştılar yatakta sarmaş dolaş poz verdiler

İrem Helvacıoğlu, “Güneşin Kızları,” “Sen Anlat Karadeniz” ve “Annenin Sırrıdır Çocuk” gibi popüler dizilerdeki başarılı performanslarıyla tanınıyor. Son dönemde ise özel hayatıyla gündemde.

Helvacıoğlu, önceki ilişkisiyle olan paylaşımlarını takipçileriyle paylaşarak ilgi odağı oldu.

Özellikle “Sen Anlat Karadeniz” dizisinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, özel yaşamıyla da zaman zaman medyanın dikkatini çekti.

Helvacıoğlu, bir süredir ilişkisi olan şef Yolaç Özcan ile ayrıldıktan sonra iş insanı Ural Kaspar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Kaspar ile ilişki yaşamaya başlayan Helvacıoğlu, "Duygularımız karşılıklı. Anadolu yakasında Ural’ın bir restoranı var, orada tanıştık. Şu anda her şey yolunda ve mutluyuz" demişti.

Çift, evlilik söylentileriyle gündeme gelse de, kısa bir süre önce ayrıldılar.

Ancak İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, yeni bir şans verme kararı aldılar.

Helvacıoğlu, sevgilisiyle sarmaş dolaş yatakta çektikleri bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı ve altına "Ben aşırı seviyorum" notunu düştü.

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