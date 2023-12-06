Bariyer araca mızrak gibi girdi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Aracın önünden giren bariyer arka tarafa kadar ilerledi. Kazada aynı aileden 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Bariyer araca mızrak gibi girdi

İHA'nın haberine göre, kaza, Şirinyalı Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine 27 AKL 408 plakalı hafif ticari aracıyla gitmekte olan Ersin B. bir ara direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Çarpmanın şiddetiyle aracın ön camından giren çelik bariyer, arka koltuğa kadar ilerledi. Kazada, sürücü Ersin B., ön tarafta oturan annesi Nuriye B., babası Mehmet B. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin yaptığı ihbar sonrası olay yerine , itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ön sağ koltukta bulunan anne Nuriye. B'yi sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen 3 yaralı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi. Nuriye B.'nin hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

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