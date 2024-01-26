Bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
Bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bariyere çarparak 100 metre sürüklenen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 1 yolcu ise yaralandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde D100 Karayolu yan yol ışıklar mevkiinde bir otomobil, yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

Otomobil, 100 metre sürüklendikten sonra ancak durabildi. Araç, kaza sebebiyle kağıt gibi ezildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışanları çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise yolcu Abdullah Yabar ile sürücü İbrahim Uyanık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı yolcu C.Ö. ise olay yerindeki ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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