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Bariyerlere çarpan otomobilin motoru metrelerce savruldu

Bandırma'da kaza yapan otomobilin sürücüsü Mahmut Karataş (18) yaralandı, otomobilin motoru metrelerce savruldu.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 17:03
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Bariyerlere çarpan otomobilin motoru metrelerce savruldu; sürücü yaralı

Bariyerlere çarpan otomobilin motoru metrelerce savruldu
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Mahmut Karataş (18) yaralandı, otomobilin motoru metrelerce savruldu. 

DHA'nın haberine göre; kaza, saat 14.30 sıralarında Bandırma çevre yolu üst geçidinde meydana geldi. Mahmut Karataş idaresindeki 10 KBA 160 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Otomobilin motoru metrelerce savrulurken, sürücü yaralandı. Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karataş'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

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