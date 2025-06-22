Bariyerlere çarpıp uçtu

Yuvacık Yakacık Mahallesi Ulu Önder Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada; H.Ö. idaresindeki 34 GN 2923 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ardından ağaçlık alana düştü.

Otomobilde bulunan sürücü ile S.Ö., A.Ö. ve E.Ö. araçta sıkışırken, ihbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince çıkartılan yaralılar ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.