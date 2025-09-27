Bariyerlere çıkan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Kaynak: İHA
İstanbul'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç bariyerlere çarptı. Kazada aracın sürücüsü yaralandı.

Ümraniye TEM Otoyolu’nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın bariyerlere çıktığı kazada sürücü Bedirhan Canikli yaralandı.

istanbul-umraniyede-bariyerlere-cikan-934544-277554.jpg

Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Dudullu mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

istanbul-umraniyede-bariyerlere-cikan-934541-277554.jpg

Bedirhan Canikli'nin kullandığı 34 KM 4128 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

istanbul-umraniyede-bariyerlere-cikan-934542-277554.jpg

Çelik bariyerlerde asılı kalan araçtaki sürücü Canikli yaralanırken, kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

istanbul-umraniyede-bariyerlere-cikan-934540-277554.jpg

Kazada hafif yaralanan sürücü Canikli sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan otoyol, hafif ticari aracın çekiciyle kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden açıldı.

